За газ уже можно платить меньше без пересмотра тарифов. Вот, что нужно сделать
Уже полгода как каждый украинец, который пользуется природным газом, может менять поставщика. Нужно ли для этого прокладывать новую газовую трубу и не препятствует ли карантин?
По данным НАК "Нафтогаз Украины", с 1 августа 2020 поставщика газа изменили почти 800 тыс. Потребителей. Как им это удалось в условиях перманентного карантина и локдауну?Что нужно для смены поставщика газа?
С 1 июля 2020-го работает упрощенный механизм перехода потребителя от одной компании к другой. Его ввел национальный энергорегулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Ранее переход к новому поставщику блокировался из-за долга перед старым поставщиком: задолженность за газ нужно было закрыть заранее.
Теперь же достаточно подать заявку в нового поставщика, а все технические вопросы со старым поставщиком он решит за вас.
До минимального пакета документов теперь входят только
заявление о присоединении;
документы о праве собственности или пользования (+ согласие совладельцев, если вы не единственный владелец)
документ, удостоверяющий личность;
индивидуальный налоговый номер;
EIC-код.
Поставщик получает и проверяет полноту пакета, связывается при необходимости с клиентом. После чего сообщает компании - оператору газотранспортной системы (ГТС), что в списке клиентов пополнения. Оператор ГТС сообщает об этом местный облгаз, а уже облгаз разделяет потребленный газ между двумя поставщиками – старым и новым.
По решению НКРЭКУ, процесс перехода занимает от трех до 20 дней.
После расторжения договора старый поставщик пришлет прощальный счет за газ. Его нужно оплатить в течение 10 дней с момента получения. Впрочем, если вы не согласны с начислениями, их можно обжаловать в суде. На отношения с новым поставщиком это не повлияет.Чем занимается облгаз?
А теперь самое интересное – нужно тянуть новую трубу, перерабатывать технические условия покупать новый счетчик? Ответ на все вопросы – нет.
Доставкой газа к вашему дому или квартиры занимается местный обл / горгаз – оператор газовых сетей распределения. Именно ему вы платите печально "вторую" платежку за газ – за распределение (доставку) газа.
Облгаз контролирует учет газа (сколько кто потребляет), устанавливает счетчики и отвечает за безопасность газоснабжения. Он будет обслуживать вас при любых поставщиков, поскольку альтернативных труб нет. Облгаз зарабатывает на том, что транспортирует газ, а кто поставщик и потребитель его должно интересовать.Отличается газ от разных поставщиков?
В единой газотранспортной системе смешивается газ импортный и отечественной добычи, поэтому единственная разница между поставщиками - это цена по которой они купили и продают газ своим клиентам.
Весь газ проверяется на этапе вхождения в систему: российский газ, который транспортируется в Европу, газ украинских добытчиков и европейский газ, импортируемый в Украину. Для любителей ГОСТов отмечу, что газ, который поступает в областных распределительных сетей соответствует стандарту "ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения".
Более того, если стандарт требует теплота сгорания природного газа не ниже 7600 ккал / м3, украинские потребители получают газ с теплотой сгорания более 8200 ккал / м3.
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