Уже полгода как каждый украинец, который пользуется природным газом, может менять поставщика. Нужно ли для этого прокладывать новую газовую трубу и не препятствует ли карантин?

По данным НАК "Нафтогаз Украины", с 1 августа 2020 поставщика газа изменили почти 800 тыс. Потребителей. Как им это удалось в условиях перманентного карантина и локдауну?

С 1 июля 2020-го работает упрощенный механизм перехода потребителя от одной компании к другой. Его ввел национальный энергорегулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ранее переход к новому поставщику блокировался из-за долга перед старым поставщиком: задолженность за газ нужно было закрыть заранее.

Теперь же достаточно подать заявку в нового поставщика, а все технические вопросы со старым поставщиком он решит за вас.

До минимального пакета документов теперь входят только

заявление о присоединении;

документы о праве собственности или пользования (+ согласие совладельцев, если вы не единственный владелец)

документ, удостоверяющий личность;

индивидуальный налоговый номер;

EIC-код.

Поставщик получает и проверяет полноту пакета, связывается при необходимости с клиентом. После чего сообщает компании - оператору газотранспортной системы (ГТС), что в списке клиентов пополнения. Оператор ГТС сообщает об этом местный облгаз, а уже облгаз разделяет потребленный газ между двумя поставщиками – старым и новым.

По решению НКРЭКУ, процесс перехода занимает от трех до 20 дней.

После расторжения договора старый поставщик пришлет прощальный счет за газ. Его нужно оплатить в течение 10 дней с момента получения. Впрочем, если вы не согласны с начислениями, их можно обжаловать в суде. На отношения с новым поставщиком это не повлияет.

А теперь самое интересное – нужно тянуть новую трубу, перерабатывать технические условия покупать новый счетчик? Ответ на все вопросы – нет.

Доставкой газа к вашему дому или квартиры занимается местный обл / горгаз – оператор газовых сетей распределения. Именно ему вы платите печально "вторую" платежку за газ – за распределение (доставку) газа.

Облгаз контролирует учет газа (сколько кто потребляет), устанавливает счетчики и отвечает за безопасность газоснабжения. Он будет обслуживать вас при любых поставщиков, поскольку альтернативных труб нет. Облгаз зарабатывает на том, что транспортирует газ, а кто поставщик и потребитель его должно интересовать.

В единой газотранспортной системе смешивается газ импортный и отечественной добычи, поэтому единственная разница между поставщиками - это цена по которой они купили и продают газ своим клиентам.

Весь газ проверяется на этапе вхождения в систему: российский газ, который транспортируется в Европу, газ украинских добытчиков и европейский газ, импортируемый в Украину. Для любителей ГОСТов отмечу, что газ, который поступает в областных распределительных сетей соответствует стандарту "ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения".

Более того, если стандарт требует теплота сгорания природного газа не ниже 7600 ккал / м3, украинские потребители получают газ с теплотой сгорания более 8200 ккал / м3.

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