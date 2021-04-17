Всех украинцев переведут на новые газовые тарифы: цена может взлететь в разы

В Украине с 1 мая всех потребителей переведут на годовые тарифы на газ. Те компании, у которых нет собственной добычи и которые не подписали соглашение с "Нафтогазом", могут предложить тариф в 12-15 грн. Другие же могут продавать кубометр по 8 грн (на данный момент 6,99 грн).

Об этом говорится в материале kоsatka.media. Газовый эксперт Евгений Паленка сказал, что, если у поставщика нет газа собственной добычи и нет договора с НАК "Нафтогаз Украины" о поставке газа, то поставщик до 25 апреля должен рассчитать будущую цену газа.

"Если сейчас посмотреть на фьючерсы на следующие 12 месяцев, то можно говорить о цене 22 евро/кВт*час. Второй показатель, который нужно спрогнозировать, это обменный курс евро/гривна. Можем взять как ожидание 35 грн/евро. Объемы закупки газа для годового продукта поставщик рассчитать не может вообще, потому, что неизвестно, сколько потребителей останется, а сколько уйдет. При таких данных более-менее безопасной цифрой для поставщика, у которого нет своей добычи и договора с Нафтогазом, будет предложить цену от 12 до 15 тыс грн за тысячу кубометров", – сказал Паленка.

По его словам, это будет цена, которая обеспечит экономическую целесообразность функционирования независимого поставщика на рынке.

В то же время Паленка напомнил, что Нафтогаз и компания РГК подписали договор о поставке последней газа для населения по годовому тарифу. Условия контракта не разглашались. Если в формуле цены есть такие показатели, как цены на газ на хабах и обменный курс евро/гривна, то спрогнозировать такую цену, по словам Паленки, будет сложно. Если цена зафиксирована в гривне, то возникает вопрос, будет ли у других поставщиков газа возможность заключить договора с НАК на поставки газа на таких же условиях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.