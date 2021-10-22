Вода не закипает, на кастрюлях гарь: украинцев возмутило качество газа

Украинцы стали чаще жаловаться на то, что газ в их квартирах и домах стал хуже греть. Из-за этого еда готовится дольше, посуда чернеет, а при наличии газового отопления в жилье становится холоднее. Эксперты не исключают, что это связано со снижением калорийности газа, то есть при сгорании топливо стало давать меньше тепла. При этом каждый украинец может подать заявку на проверку качества газа.

Калорийность газа в Украине могла ухудшиться из-за того, что газ недоочищен. Такое мнение выразил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, пишет UBR.

Он уточнил, что в газ во время транспортировки и хранения попадает "мусор" из труб. После того, как топливо "достают из трубы со всеми примесями, песком", его очищают. Но когда такая очистка проводится недостаточно качественно, фактическая теплотворность газа падает.

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Кроме бытовых неудобств, низкая отдача газом тепла приводит к еще одной проблеме. Потребителям приходится тратить больше топлива, а значит и больше платить за него, хотя количество полученного тепла по факту остается прежней.

Украинцы в начале октября 2021 года стали сетовать на то, что газ плохо греет воду. Свои жалобы люди размещают в социальных сетях и на специализированных сайтах, например Союза собственников жилья.

Также украинцы стали размещать видео в Youtube. Потребители демонстрируют, насколько долго стала закипать вода на плите. Если обычно литр закипает за 5 минут, то теперь у некоторых на это уходит 12 минут.

Кроме того, как пишет Dzerkalo.Media, в Ивано-Франковской области заявляют о неприятном запахе газа. Кроме того, жалуются на цвет.

"Когда видишь этот оранжевый газ... Счетчик наматывает, как дурак, а у тебя только и того, что сковорода и чайник греются на плите... Это раздражает. Я готовлю все на газе и вижу, что на самой большой конфорке сковорода не может раскалиться, чтобы блины пожарить. Все кастрюли обугленные от примесей в газе", – рассказала жительница региона Олеся.

Если проблема не в технике потребителя – собственно, газовой плите или котле, украинцы могут запросить проверку качества газа. Как это делается, разъяснили в "Нафтогазе Украины". Нужно:

Написать заявление в газораспределяющее предприятие, то есть компанию, которая занимается транспортировкой газа, а не его продажей. В документе нужно запросить контроль давления и теплоты сгорания газа.

Газораспределяющая компания в течение 5 дней обязана предоставить результаты проверки. Это будут копии паспорта физико-химических показателей газа за последний месяц.

Кроме того, компания обязана направить сотрудника для проверки газа в месте проживания человека, который написал заявление. Сделать это должны в течение 2 дней в городах и 5 дней в селах.

Если по результатам проверки окажется, что газ не соответствует нормам, потребителя ждет перерасчет. Газораспределяющее предприятие должно выплатить потребителю компенсацию. А вот если газ окажется нормальным, клиенту придется доплатить самому – покрыть расходы на проверку.

Ранее OBOZREVATEL предупреждал, что скоро украинцам придут внушительные платежки за коммуналку. Ведь цена на газ для населения в грядущем отопительном сезоне будет на 2,6 грн/куб больше, чем годом ранее. Кроме того, за год также подорожала электроэнергия.