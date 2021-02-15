Витренко объяснил огромную разницу в тарифах на газ для украинцев

В Украине до конца отопительного сезона тариф на газ будет на уровне не более 6,99 грн за кубометр. До ручного регулирование цен каждый поставщик (а их несколько десятков) мог устанавливать свой тариф и разница между самым низким и высоким достигала более 40%.

Как пояснил в интервью "Радио Свобода" и.о. министра энергетики Юрий Витренко, главная причина – монополисты на рынках. В каждом регионе есть свой "газсбыт", который фактически не имеет никакой конкуренции.

"Каждый облгаззбут в своем регионе является монополистом. У "Нафтогаза" есть только один облгаззбыт – "Кивороградгаз". Там он является монополистом. Но это наименьшая область в Украине", – пояснил политик.

Когда монополисты получили ничем не ограниченную возможность ставить любые цены, они этим воспользовались. При этом многие украинцы до сих пор не знают, что имеют право в любой момент поменять поставщика. Например, вместо своего газзбыта выбрать "Нафтогаз".

"Многие люди верят до сих пор, что они получают газ из "Нафтогаза", хотя у них частный облгаззбыт. Мало того, мы проводили также исследование. Многие работники частных облгазов думают, что они работают в "Нафтогазе". Потому что еще с советских времен это была одна система", – говорит Витренко.

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