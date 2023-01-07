В "Укрэнерго" рассказали, как будут отключать электроэнергию 7 января

В Украине 7 января благодаря выходному и одновременно праздничному дню потребление электроэнергии ниже, чем днем ранее. Отключать электроэнергии будут с 10 утра до 23 вечера.

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Об этом говорится в Telegram-канале "Укрэнерго". "В течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются", – говорится в сообщении.

Напомним, что за последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения в результате прицельных массированных ракетных и беспилотных атак врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени. "Аварийно возобновляемые работы продолжаются постоянно. Просим о выдержке и понимании", – отмечают в компании.

Какая ситуация в регионах

Киев и Киевская область. В регионе действуют новые графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были разделены на четыре группы вместо двух, как раньше.

Новые графики состоят из трех категорий:

– Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

– Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

– Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Одесская область. Согласно данным ДТЭК, в регионе ввели стабилизационные отключения, которые также состоят из групп по цветам.

Полтавская область – отключений не будет. "7 января мощность не ограничивается. Не планируем применять графики почасовых отключений. Призываем жителей области экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением", - отметили в "Полтаваоблэнерго".

Львовская область. Во Львовской области 7 января отключения не планируются.

Запорожская область. На 7 января НЭК "Укрэнерго" не ввело ограничение энергопотребления для Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам следует готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.

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