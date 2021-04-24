В Украине взлетят тарифы на коммуналку: сколько будем платить за ток и отопление

В Украине тарифы на электроэнергию могут увеличится при большом потреблении с 1,68 до 2,5 грн за кВт*час. При этом цены на отоплении вырастут на 20%.

Об этом говорится в материале UBR. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук продление ПСО назвал вмешательством в ценообразование на энергорынке. Фактически это означает нарушение пунктов меморандума с МВФ.

Ключевой вопрос в том, чтобы население начало платить за электроэнергию "в соответствии с себестоимостью ее производства плюс затраты на обслуживание этого процесса", говорит эксперт.

По подсчетам Корольчука, в цене 1,68 грн за кВт⋅ч только 1,65 грн за кВт⋅ч составляют затраты на распределение электроэнергии. Остается 3 копейки за киловатт⋅час – естественно, это слишком низкий тариф.

Конечная цель – это тарифы для населения в пределах 3,5-4 грн*кВт⋅ч. Такие расценки установлены, например, в Румынии и Болгарии. Как промежуточный можно принимать тариф в 2,5 грн/кВт⋅ч.

"Уже сегодня в связи с высокой стоимостью газа у ТКЭ нет денег для капитального ремонта сетей и оборудования. Практически все органы местного самоуправления урезали бюджеты капремонтов", – констатировал он.

По его прогнозам, тарифы на тепло в любом случае вырастут на отопительный сезон 2021-2022 гг. Высокие цены от НАКа "вымыли" все оборотные деньги у ТКЭ – они в больших долгах перед "Нафтогазом", и других способов, кроме как поднять тарифы, не знают.

"Поэтому нас ждет очередное подорожание тарифов на тепло ориентировочно на 20-22%", – спрогнозировал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

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