В Украине взлетел тариф на газ с 1 мая: когда снова пересмотрят тариф и сколько заплатим

В Украине с 1 мая тариф на газ увеличился с 6,99 до 7.99-13,5 грн за куб. В следующий раз стоимость голубого топлива могут пересмотреть уже летом, однако, вероятно, это коснется месячных тарифов.

Из-за холодной зимы хранилища газа практически пусты, а цены на голубое топливо на международных рынках остаются высокими. Потому Украине брать дешевый газ пока негде, заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко. По ее словам такой тариф был очень прогнозирован.

"Основным индикатором, от которого отталкиваются все компании, является цена на газ на европейском газовом хабе. Последние два месяца цены растут. Не смотря на то, что сейчас весна, и хотелось бы, чтобы газ начал падать, но эта весна очень холодная. Спрос растет, а количество газа в хранилищах критически низкая. Это ведет к тому, что цены не падают".

Если же летом цены упадут, Татьяна Бойко уверена, что поставщики смогут уменьшить свои годовые тарифы. Более того, в ближайшее время мы сможем увидеть ряд других предложений: месячных, квартальных, с предоплатой или послеоплатой.

"Если цены на мировых рынках пойдут вниз, это значит, что будет больше хороших предложений и для украинских потребителей. Пока наперед предугадать сложно, какой может быть цена в следующие месяцы. Как бы там не было, очень сомневаюсь, что возможно падения до 3 грн, как было прошлым летом. Возможно, цена снизится на 20-30%. Но я почти уверена, что стоимость газа не будет настолько низкой, как в прошлом году".

Возможно, будут особенности по месячным тарифам. Если летом цена в Европе все-таки будет ниже украинской, можно ожидать какие-то месячные продукты на короткий срок с ценой ниже, чем в годовом тарифе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.