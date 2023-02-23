В Украине возможны отключения электроэнергии: где и почему

В Украине 23 февраля "Укрэнерго" не предоставило ограничения потребления электроэнергии. Однако в Одессе и Одесской области будут действовать стабилизационные отключения, а в некоторых узлах по всей стране будут происходить отключения по графику из-за повреждения сетей и аварийных поломок.

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Как передает ДТЕК, в целом графики не будут действовать в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. "Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику. Через сетевые ограничения в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений", – говорится в публикации.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных южных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

Кроме того, россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения. Восстановление функционала этих объектов все еще требует значительных ресурсов и времени.

К слову, ранее благодаря относительно теплой зиме, увеличению генерации за счет солнечной энергии, а также сокращению потребления удалось приблизиться к балансу в энергосистеме. "Укрэнерго" в течение нескольких дней февраля не вводило ограничения на потребление электроэнергии в большинстве регионов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужд энергетиков общим весом в 334 тонны.

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