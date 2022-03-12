В Украине возместят расходы за коммуналку громадам, бесплатно принимающим переселенцев

В Украине власти возместят коммунальные расходы бюджетам громад, которые будут бесплатно принимать переселенцев. Речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля. Уже с апреля можно будет подавать заявки.

Так, на компенсацию коммунальных расходов могут рассчитывать громады, которые дали бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, детсадах и т.д.). Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады 12 марта.

"Для получения возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца", – говорится в сообщении.

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Также указывается, что военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств. Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта. То есть уже в начале апреля общины смогут подавать заявки.

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