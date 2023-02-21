В Украине в одной из областей проведут замеры потребления тока: где могут отключить электроэнергию

В Украине 21 февраля не будут отключать электроэнергию в Киеве, Одесской, Днепропетровской и других областях. При этом в Киевской области проведут замеры объемов потребления электроэнергии.

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Как отмечают в ДТЭК, в Одесской области и Одессе все еще есть ограничения по количеству тока, которое можно распределить между потребителями. Это может привести к возможным отключением электроэнергии по графику.

21 февраля по поручению "Укрэнерго" в Киевской области будут проводить замеры потребления электроэнергии. В этой связи завтра в области не будут применяться графики отключений.

Это поможет определить актуальные показатели потребления для более точного формирования лимитов. Однако из-за повреждений сетей "Укрэнерго" в части Бучанского, Фастовского и Обуховского районов могут происходить стабилизационные отключения по графику.

Отметим, потребление электроэнергии может значительно снизиться после потепления. Украинцы перестанут отапливать свои дома и квартиры, как результат, буде легче достичь стабильного баланса в системе.

В январе ТЭС ДТЭК отпустили в сеть столько же электроэнергии, сколько хватит на обеспечение светом более 400 тыс. семей в течение года.

К слову, ранее благодаря относительно теплой зиме, увеличению генерации за счет солнечной энергии, а также сокращению потребления удалось приблизиться к балансу в энергосистеме. "Укрэнерго" в течение нескольких дней февраля не вводило ограничение на потребление электроэнергии в большинстве регионов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужд энергетиков общей суммой в 334 тонны.

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