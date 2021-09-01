В Украине тарифы на отопление могут взлететь на 80%: какие платежки придут зимой

В Украине с началом отопительного сезона тарифы на отопления могут взлететь на 15-80% (зависимо от поставщика и города). К примеру, в Киеве семья, которая в прошлый отопительный сезон платила за отопление около 2,4 тыс. грн, этой зимой заплатит уже 3,6 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, сейчас Гкал в Киеве стоит 1654,4 грн, а согласно новым оценкам может подорожать до 2151-2433 грн. В среднем украинцы на отопление двукомнатной квартиры тратят 1,5 Гкал, по действующим ценам это 2,48 тыс. грн, а по новым – до 3,64 тыс. грн.

В некоторых городах рост может быть в несколько раз больше, добавляет глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Видео дня

Наиболее ощутимое подорожание может быть в небольших городах. Дело в том, что чем меньше клиентов и чем меньше тепла используется, тем выше тариф. И наоборот. В маленьких городах цены могут взлететь почти на 80%.

Узнать, какой тариф установят в вашем городе, можно на сайте своего поставщика тепла и горячей воды. Они по закону должны заранее сообщать о намерении пересмотреть цены, публиковать расчеты и плановые тарифы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, рост цен связан с подорожанием газа на мировых рынках. Каждый украинец может оформить годовой тариф на газ. С ним стоимость кубометра будет фиксированной.