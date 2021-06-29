В Украине сохранили цену на электроэнергию до 1 августа: озвучена стоимость 

Кабмин принял решение продлить механизм специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии в Украине. Так, цена для бытовых потребителей была сохранена на уровне 1,68 грн/кВт*ч до 1 августа.

Об этом говорится в постановлении, опубликованном на Правительственном портале. Отмечается, что Кабинет министров внес изменения в постановление №483 об утверждении Положения о возложении спецобязанностей на участников рынка электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в Украине себестоимость электроэнергии достигает 3,9 грн за кВт*час, в то время как действующий тариф составляет всего 1,68 грн за кВт*час. С такой ценой, к примеру, при потреблении 500 кВт*час в месяц пришлось бы платить 1950 вместо 1750 грн.

Видео дня

Замдиректора по развитию "Августа" Олег Наумик подсчитал: себестоимость электроэнергии для конечного потребителя может достигать 3,90 грн за кВт*ч. А в Министерстве энергетики добавили: только на то, чтобы уже сгенерированный кВт*час доставить в квартиру, приходится тратить 1,51 грн. И при тарифе в 1,68 грн на производство электроэнергии остается только 18 копеек.

Низкие тарифы приводят к дефициту средств на генерацию электроэнергии, растущим долгам. Если ситуацию не изменить, это может привести к банкротству предприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля будут действовать новые тарифы на электроэнергию. В результате те украинцы, которые потребляют до 100 кВт*час, будут платить меньше, а тем, кто тратит много, цены повысят.