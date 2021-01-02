В Украине резко повысят тарифы на отопление: кому придется платить на 1 тыс. грн в месяц больше

В Украине в 2021 году резко повысят тарифы на отопление. Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уже увеличила тариф на производство тепловой энергии (он является одной из составляющих конечной цены). Теперь же поставщики публикуют для обсуждения предложения увеличить и общий тариф для населения. В некоторых случаях рост может составить около 46%.

Так, с 1 января 2021-го уже действуют новые цены для 23 предприятий, которые занимаются поставкой тепла населению. К примеру, "Евро-реконструкция" (отопление в Киеве) увеличили тариф на 49,7%. Теперь же они опубликовали на своем сайте предложение повысить конечную стоимость Гкал тепла с 1341,53 до 1457,10 грн. Следующий шаг– предложение в ближайшее время должен утвердить регулятор (процедура занимает около месяца).

К примеру, если на отопление квартиры вы используете 1,5 Гкал тепла, сейчас нужно платить 2 012 грн, а по новым еще неутвержденным ценам придется отдать уже 2 185 грн.

Поставщик тепла "Тепловик" (работает в Староконстантинове Хмельницкой области) опубликовал предложение повысить цены с 1664,09 до 2444,40 грн за Гкал (почти на 46%). В таком случае при использовании 1,5 Гкал сейчас нужно отдавать 2 496 грн, а по новой неутвержденной цене – 3666 грн. То есть платежка увеличится сразу на 1 170 грн.

"Черкассытеплокоммунэнерго" предлагают повысить цены с 1 255,02 до 1 664,13 грн за Гкал. В результате при использовании 1,5 Гкал платежка увеличится с 1 882,5 до 2 496, грн в месяц.

Узнать, собирается ли ваш поставщик повысить цены, можно на его официальном сайте в разделе "обсуждения". Как поясняют компании, из-за снижения объемов потребления, роста заработных плат, подорожания ремонтных работ, инфляции избежать роста цен не удастся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.

"Нафтогаз" с 1 января 2021 года больше не будет подключать своих клиентов к тарифу "Годовой". Все, кто успел воспользоваться такой услугой, продолжат получать голубое топливо по фиксированной цене. Остальные же смогут пользоваться только месячным тарифом.