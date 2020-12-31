В Украине рекордно взлетели долги за коммуналку: каждая семья в среднем должна 4,3 тыс.

В Украине только в ноябре 2020-го долги за коммуналку взлетели на 10,5 млрд грн. Это рекордный рост в текущем году. В среднем каждая семья задолжала 4385 грн.

Об этом говорится в опубликованных на сайте Госстата данных. Всего по состоянию на конец ноября долги по газу составили 27,8 млрд грн, за отопление и горячую воду – 20,7 млрд, за холодную воду – 5,7 млрд грн, за электроэнергию – 5,6 млрд, за управление многоквартирным домом – 5,2 млрд грн, а за вывоз мусора – 1,1 млрд.

"В ноябре 2020 года с населением было заключено 4,4 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 32,2 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 21,4 млн грн", – говорится в сообщении Госстата.

Как выросли долги за коммуналку в Украине

Совокупный долг составляет более 66 млрд грн. Если эту сумму разделить на общее количество украинских семей (около 15 млн), окажется, что каждая должна около 4,3 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезда за границу. Такие новшества могут позволить сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого.

Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.