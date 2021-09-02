В Украине разрешили отключать населению газ, свет и воду за долги

В Украине население могут лишить воды, газа, отопления и электричества в карантин за долги. До этого действовал запрет на отключение жилищно-коммунальных услуг во время карантина и 30 дней после него.

Согласно изменениям в законодательстве, нельзя отключать украинцев только в "красной зоне" – во всех остальных можно. Однако в настоящий момент "красных зон" в стране нет. Об этом сообщает "Голос".

Политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк прогнозирует, что экономическое положение населения будет ухудшаться.

"Вступление в силу данного закона говорит о том, что вопреки Конституции власть и далее наступает на права населения, превращая его в своих заложников", – сказал он.

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В то же время эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно отметила, что с технической точки зрения отключить некоторые услуги проблематично. По ее словам, должники чаще всего не платят за отопление и горячую воду. Именно эти услуги сложно отключить.

"Возникают основные проблемы, чисто технически отключить данные услуги для потребителей невозможно. Мы не можем отрезать полностью стояк на 16 этажей. Технически это можно делать только в новостройках", – сообщила Ненно.

Эксперт добавила, что наименьшая задолженность в Украине за электричество, поскольку его выключают, не дожидаясь больших накоплений.

Напомним, за время карантина долги за коммунальные услуги взлетели до рекордной отметки в более 70 млрд грн (по состоянию на прошедшую зиму). И это связано не только со смягчением наказания. Выросли и расходы: подорожали газ, электроэнергия, вода, а в некоторых городах и отопление.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине из-за долгов по коммуналке начали блокировать банковские счета физлиц-предпринимателей ( "ФОПов"). При этом задолженность числится за квартирами, в которых предприниматели уже давно не живут.

В то же время Министерство юстиции сообщило, что средства с банковских счетов украинцев не будут списывать автоматически за долги. В случае наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги или неуплаты штрафа – деньги могут быть только арестованы в автоматизированном режиме.

Постановления об аресте/снятии с ареста средств на счетах должников государственные и частные исполнители имеют возможность направлять в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП)