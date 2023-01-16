В Украине массовые экстренные отключения света: как выключают электричество 16 января

В Украине 16 января сохраняется дефицит мощности электроэнергии. В связи с этим в ряде регионов страны применяются экстренные отключения света. Соответственно, графики стабилизационных отключений там пока не действуют.

Видео дня

В частности такие отключения действуют, в Киеве и области. Проверить наличие текущих отключений можно здесь:

Также экстренные отключения применяются в Одессе. Следить за изменениями можно по ссылке.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики стабилизационных отключений пока не действуют. Проверить наличие текущих отключений можно здесь", – сообщили в ДТЭК Днепровские Электросети.

В Ривном и области действуют почасовые графики. Однако, по словам главы Ривненской ОВА Виталия Коваля, "они могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях". Ознакомиться же с графиками можно здесь:

для Ривного;

для области.

В Ивано-Франковской области электричество отключают по очередях. Время очередей можно узнать по ссылке.

Также по очередям отключать свет 16 января будут на Закарпатье. Детали об очередях здесь.

"В соответствии с доведенной предельной величиной потребления электрической мощности на 16.01.23 г. по Винницкой области задействовано ограничение электропотребления в соответствии с графиком почасового отключения", – сообщили в Винницаоблэнерго. Сам же график опубликован здесь.

В Полтавской области же 16 января с 8:00 будут выключаться две очереди одновременно – основная и дополнительная. График расположен по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина –ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!