В Украине основные тарифы на коммуналку вырастут до 75%: в каких регионах будут платить больше всего

Украинцам стоит готовиться к новым тарифам на отопление и горячую воду, которые во многом будут зависеть от региона проживания.

Такой прогноз озвучил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Нас ожидает в ближайшие отопительный сезон роста стоимости услуг теплокоммунэнерго", – отметил эксперт.

Где вырастут тарифы больше всего:

Черновцы – 75%

Тернополь – 70%

Староконстантинов – 63%

Одесса – 56%

Кременчуг – 53%

Киев – 40%

Полтава – 36%

"Уже сегодня подняли стоимость своих услуг теплокоммунэнерго в Черновцах, это 75% роста стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев уже объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго", а это примерно 80% киевлян получат новые платежки, которые будут выше предыдущих на 40%", – добавил Попенко.

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"Все эти цифры в городах будут примерно одинаковы. То есть нас с вами ждет роста стоимости на услуги теплокоммунэнерго примерно 40, 50 и 60%", – сказал он.

Попенко отметил, что такая разница в стоимости будет зависеть от того, менялся ли тариф тепловиков последнее время. Например, в городе Черновцы будет столь значительный рост тарифов, поскольку долгое время тариф искусственно занижался.

"Все это приведет к тому, что черновчане будут платить около 50 грн за квадратный метр", – пояснил председатель Союза потребителей.

Эксперт отметил, что на такое существенное подорожание по всей стране повлияло несколько факторов. В частности, отмены действия специальных обязательств на рынке газа, которое позволяло ТКЭ покупать газ по льготной цене, а также высокие рыночные цены на газ, по которым тепловики вынуждены покупать голубое топливо.

"Большинство теплокоммунэнерго утверждали свои тарифы, когда цена на газ была 5-5, 5 гривен. На сегодняшний день" Нафтогаз "предложил тепловикам газ по 7,42 гривны, то есть рост практически на 50%. Это основное, что повлияло на стоимость газа, а также условия поставки, заставляет делать стопроцентную предоплату", – добавил он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в мае 120 городов Украины, в которых проживают 5 млн человек, могут остаться без горячей воды, поскольку теплокоммунэнерго не в состоянии платить рыночную цену за газ.

А с октября все население может остаться без централизованного отопления, поскольку с 20 мая прекращается обязательство НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по фиксированной цене и без предоплаты.

21 мая 2021 в Зеленского рассказали, каким будет следующий отопительный сезон.

В начале июня Шмыгаль заявил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону накопила 16 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, а также 1400000 тонн угля.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планируется накопить в подземных хранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".

Ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предложил, чтобы для прохождения отопительного сезона, газ украинской добычи должен стать социальным и продаваться для нужд теплокоммунэнерго по цене 4 тыс. Грн за тысячу куб. м., поскольку рыночная стоимость газа не заложена в тарифах предприятий.

Средневзвешенная цена природного газа на август достигла рекордного значения в 15,25 тыс.грн за кубометр, увеличившись на 18% по сравнению со средней ценой в июле.

14 июня 2021 советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила о том, что если Россия решит прервать транзит газа через Украину, он значительно подорожает для отечественных потребителей.