В Украине может появиться єСубсидія – деньги для оплаты коммуналки будут переводить на карточки

Государственную помощь по оплате коммунальных услуг в Украине могут перевести в электронный формат. То есть в стране не исключено появление программы єСубсидія, которая будет работать по принципу єПідтримки (выплата "1000 грн за вакцинацию").

В таком случае украинцы смогут открывать специальные карточки, деньги с которых получится потратить только на оплату счетов за услуги ЖКХ. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Шурмы, власти готовят развитие программы єПідтримка. В результате получится настроить специальную систему платежей. А уже ее можно будет использовать для различных выплат, например, субсидий.

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"Благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить єСубсидію? Сама єПідтримка будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", – сказал Шурма.

Он считает, что выплаты на карточку позволят верифицировать каждого получателя госпомощи. Соответственно, в системе станет меньше злоупотреблений.

Сейчас получателей субсидий проверяют в автоматическом режиме с помощью данных из различных госреестов. Как уверяет министр социальной политики Марина Лазебная, практически все получатели субсидий предоставляют достоверную информацию о себе.

"Существенные разногласия проявляются лишь в 7% рекомендаций Минфина по результатам таких проверок. Люди знают, что указанные ими сведения будут проверены, поэтому пытаются правильно заполнять декларации", – заявляла она.

Оформить субсидию можно через Дія

С ноября 2021 года для оформления субсидии онлайн нужно подать заявку на портале Дія и подписать своей электронной подписью. Также необходимо будет загрузить несколько сканов или фото документов.

В Минцифре уверяют: на заполнение заявки уйдет не более 30 минут. Само же заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые и назначают субсидии.

Кроме того, субсидия на большинство видов ЖКХ будет продлеваться автоматически. Однако только если жизненные условия получателя не изменились.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые получили субсидию на отопительный сезон 2021-2022 гг., не лишатся помощи до весны, даже если их доходы резко вырастут. "Льготу" отберут только после отключения отопления.