В Украине могут вернуться отключения электроэнергии, хотя дефицита генерации нет 

В Украине из-за ветренной погоды возможно применение временного отключения электроэнергии. Сети значительно повреждены и количество поломок может увеличиться.

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Как сообщает "Укрэнерго", пока необходимости в ограничении потребления электроэнергии нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

"Из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях облэнерго и связанное с этим временное прекращение электроснабжения. О ситуации именно в вашем регионе можно узнать в соцсетях и на сайте облэнерго", – отмечают в компании.

Напомним, что россияне выпустили тысячи ракет и дронов по энергосистеме, более 200 из них попали в наши подстанции. Некоторые подстанции атаковали по 4-5 раз. Мы ежедневно работаем по восстановлению поврежденного оборудования. Но для восстановления надежности электроснабжения, которое было до вторжения, все еще нужно много времени и ресурсов.

Благодаря усердной работе энергетиков, относительно теплой зиме, работе ПВО, в Украине удалось стабилизировать ситуацию с энергоснабжением.

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что при отсутствии ракетных атак РФ на украинскую энергосистему к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется.

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