В Украине хотят запретить повышать тарифы на время войны: в Раду подадут законопроекты

Правительство подаст в Верховную Раду Украины законопроекты, которые предусматривают мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. То есть тарифы на газ и его распределение, а также тепло и горячую воду не будут расти.

Об этом сообщил премьер-министр государства Денис Шмыгаль 10 мая в своей речи, доступной на правительственном портале. Также он добавил, что в рамках этих законов будут определены компенсаторные механизмы, позволяющие поддерживать надлежащий уровень критической инфраструктуры и ее восстановление.

"Есть сегодня также очень важное решение, которое направлено на поддержку всех украинцев в эти сложные времена. Правительство подаст в Верховную Раду законопроекты, предусматривающие мораторий на повышение тарифов на период военного положения и 6 месяцев после его завершения. В эти сложные дни любое повышение тарифов точно не актуально", – сказал глава Кабмина.

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Ранее сообщалось, что цена на газ для населения в Украине останется на уровне 8 грн/кубометр. Более того, на время действия военного положения Кабмин призвал коммунальщиков не повышать тарифы на свои услуги.

Об этом рассказал Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина. Он отметил: льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства.

Как писал ранее OBOZREVATEL, правительство разрешило украинцам, которые купили валюту, получать субсидии на оплату коммуналки. Речь идет о тех, кто получил валюту от благотворительных организаций или приобрел ее для оплаты лечения или обучения. Кроме того, субсидии во время военного положения будут переназначены автоматически.