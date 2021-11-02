В Украине абонплату на газ хотят резко поднять: в НКРЭКУ рассказали, чего ждать

В Украине стоимость распределения и доставки газа (т.н. абонплата) действительно может увеличиться с 1 января. Однако причин для того, чтобы Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) утверждала повышение тарифов в 2-4 раза, как этого хотят облгазы, нет.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий. По ее словам, ориентироваться на оглашенные расчеты не стоит, ведь процедура установления тарифа на распределение достаточно длительная и сложная. Сначала облгазы рассчитывают предварительный тариф по принципу "расходы+":

"Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связаны с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение".

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Бабий подчеркивает, пока расчеты предварительные. После обсуждения они будут переданы НКРЭКУ, чтобы комиссия проверила их обоснованность и утвердила. Соответствующих документов они пока не получали, но в опубликованных материалах облгазов эксперты НКРЭКУ увидели две вещи которые существенно завышают будущий тариф:

"Первое, это объемы. – говорит член Комиссии. – Облгазы заинтересованы занижать их, чтобы увеличивать тариф. Потому, когда расчеты приходят к нам, мы очень тщательно проверяем объемы. Здесь мы уже увидели несоответствие. Вторая опция – газ на ВТВ (который расходуется при транспортировке). Этот объем газа в структуре тарифа занимает 30-45%. Облгазы сейчас подали расчеты тарифа с рыночной ценой газа – более 33 грн за кубометр. Но НАК "Нафтогаз" на следующий год предлагает им цену 7,8 грн. Потому мы, как Комиссия, не видим оснований для существенного пересмотра тарифа".

По словам Бабий, после вердикта НКРЭКУ материалы передают на повторное обсуждение, и только после этого тарифы окончательно утверждают. Новый тариф на распределение появится примерно 25 декабря.

Если корректировка тарифа с 1 января и будет – то несущественная, утверждает Бабий.

Как сообщалось ранее, облгазы намерены существенно поднять стоимость распределения газа с 1 января.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.