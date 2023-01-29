Свет отключают по всей Украине, энергии не хватает: кому без электричества придется быть дольше других

В Украине продолжает сохранятся дефицит мощности в энергосистеме, вызванный обстрелами Россией энергоинфраструктуры страны. В связи с этим во всех регионах 29 января применяются отключения электричества – при чем как плановые, так и экстренные.

Видео дня

"Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", – рассказали в "Укрэнерго".

В то же время, отметили там, на сокращение производства электроэнергии повлиял вывод в ремонт одного из блоков ТЭС. Причина – технические обстоятельства.

"Соответственно, объем производимой электроэнергии в системе снизился. Поэтому всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток", – рассказали энергетики.

Какая ситуация в регионах

В Одесской области действуют экстренные отключения. Как рассказали в "ДТЭК Одесские электроесети", причиной этого являются ракетный обстрел региона 26 января.

"После ракетного обстрела Одесщины, произошедшего утром 26 января, на всей территории области 29 января продолжат действовать экстренные отключения света. Проверить информацию о текущих отключениях можно здесь", – говорится в сообщении.

А вот в Днепропетровской области действуют плановые отключения. График доступный по ссылке.

Стабилизационные отключения действуют и столичном регионе. Графики:

В Ривном и области действуют почасовые графики. Однако, по словам главы Ривненской ОВА Виталия Коваля, "они могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях". Ознакомиться с графиками можно здесь:

В Тернопольской области действуют стабилизационные графики. Ознакомиться с ними можно здесь.

Такая же ситуация в Запорожской области. График тут.

"Планируется применять график почасового отключения электроэнергии с одновременным отключением двух очередей – основной и дополнительной", – рассказали в Полтаваоблэнерго. График – по ссылке.

Почасовые графики действуют и в Житомирской области. Ознакомиться с ними можно здесь.

В Ивано-Франковской области электричество отключают очередями. Время очередей можно узнать по ссылке.

Как пользоваться графиком отключений

Для жителей Киева 9 декабря запустили новый график стабилизационных отключений электроэнергии. Состоит он из 3 категорий:

белый – свет есть.

Это периоды, когда ДТЭК Киевские электросети гарантирует наличие электроэнергии.

Серый – света нет.

"Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему", – рассказали в компании.

Светло-серый – возможные отключения.

В эти периоды времени отключение может быть применено по причине увеличения дисбаланса в системе. Также рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина нуждается в восстановлении почти 75% своей тепловой генерации, поврежденной в результате массированных ударов российских оккупантов. При этом в настоящее время в страну поступило всего 10-15% оборудования, необходимого для ремонтов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!