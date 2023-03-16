В какой срок украинцы должны погасить долги за коммуналку для получения субсидии: озвучен месяц

Украинцы, имеющие долги за коммунальные услуги, могут все же получить жилищную субсидию. Для этого им следует погасить задолженность или реструктуризировать ее. Крайний срок, когда это можно сделать – май.

Видео дня

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики. Так, для назначения субсидии на неотапливаемый сезон нужно:

погасить задолженность;

заключить договор с поставщиками жилищно-коммунальных услуг о реструктуризации долга;

предоставить документальное подтверждение обжалования задолженности в судебном порядке.

"Для тех граждан, которые еще не получают жилищную субсидию, но нуждаются в государственной поддержке, напоминаем о том, что начиная с 1 декабря 2022 года назначение жилищных субсидий (прием граждан, назначение, начисление и выплата) осуществляется органами ПФУ по экстерриториальному принципу. Это позволяет каждому обратиться за назначением субсидии в любом уголке страны, без привязки к месту регистрации", – говорится в сообщении министерства.

При этом осталась возможность обращения украинцев по вопросам предоставления жилищных субсидий в уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностные лица центра предоставления административных услуг, а также через портал Дія.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине субсидия на оплату коммуналки может назначаться за сверхнормативную площадь жилья. Претендовать на такую помощь могут нетрудоспособные неработающие проживающие сами лица.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!