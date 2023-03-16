newspaper
img

В какой срок украинцы должны погасить долги за коммуналку для получения субсидии: озвучен месяц

Владимир Пазий
Коммуналка
1 минута
2,2 т.
Когда украинцам нужно погасить долги за коммуналку для получения субсидии

Украинцы, имеющие долги за коммунальные услуги, могут все же получить жилищную субсидию. Для этого им следует погасить задолженность или реструктуризировать ее. Крайний срок, когда это можно сделать – май.

Видео дня

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики. Так, для назначения субсидии на неотапливаемый сезон нужно:

  • погасить задолженность;
  • заключить договор с поставщиками жилищно-коммунальных услуг о реструктуризации долга;
  • предоставить документальное подтверждение обжалования задолженности в судебном порядке.

"Для тех граждан, которые еще не получают жилищную субсидию, но нуждаются в государственной поддержке, напоминаем о том, что начиная с 1 декабря 2022 года назначение жилищных субсидий (прием граждан, назначение, начисление и выплата) осуществляется органами ПФУ по экстерриториальному принципу. Это позволяет каждому обратиться за назначением субсидии в любом уголке страны, без привязки к месту регистрации", – говорится в сообщении министерства.

При этом осталась возможность обращения украинцев по вопросам предоставления жилищных субсидий в уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностные лица центра предоставления административных услуг, а также через портал Дія.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине субсидия на оплату коммуналки может назначаться за сверхнормативную площадь жилья. Претендовать на такую помощь могут нетрудоспособные неработающие проживающие сами лица.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!