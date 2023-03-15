Украинцы могут получить деньги от государства за "лишние" квадратные метры: кому выплатят

В Украине субсидия на оплату коммуналки может назначаться за сверхнормативную площадь жилья. Претендовать на такую помощь могут нетрудоспособные неработающие лица, которые проживают сами.

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Такое исключение из правил предусмотрено законодательством, сообщил Пенсионный фонд. В ведомстве назвали категории, на которые распространяется льгота. Это неработающие:

пенсионеры, получающие пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или по инвалидности, а также достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по выслуге лет;

лица, получающие государственную социальную помощь из-за отсутствия права на пенсию, и лица с инвалидностью;

получатели социальной помощи по инвалидности с детства и дети с инвалидностью;

граждане, получающие временную государственную социальную помощь, неработающие, достигшие общего пенсионного возраста, но не получившие права на пенсионную выплату;

лица, не достигшие совершеннолетия.

Какая площадь жилья считается сверхнормативной?

В обычных случаях субсидия на оплату ЖКХ в Украине не назначается, если общая площадь жилого помещения составляет:

свыше 130 кв. м для квартир в многоквартирном доме;

для квартир в многоквартирном доме; свыше 230 кв. м для частных домов.

OBOZREVATEL рассказывал ранее, что украинцы могут узнать онлайн о статусе субсидии (одобрили или нет) и ее размере. Причем получателем пособия быть необязательно – проверить данные может каждый. Для этого достаточно знать только адрес, по которому было подано заявление на получение субсидии.

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