В Кабмине решили изменить программу субсидий: чего ждать

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать новый механизм назначения субсидий, при которой помощь смогут получить больше украинцев. Кроме того, глава Кабмина заявил, что нужно разработать также предложение для тех, кто уже накопил долги за коммуналку и не может самостоятельно их выплатить.

Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба правительства. "Необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги", – отметил премьер-министр.

По итогам совещания Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий, в том числе провести соответствующую работу по информированию населения о возможности получения такой помощи, а также создать инструмент, который поможет сверять расчеты с поставщиком.

Кроме того, глава правительства поручил Минфину вместе с Минэнерго разработать механизм по решению проблемы просроченной задолженности, а Минрегиона совместно с местными властями провести коммуникационную работу для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине размер субсидий может снизиться примерно на 40% после карантина. Это связано с новыми правилами учета доходов, а также с перерасчетом размера скидки (обязательный платеж увеличат от 15 до 20% от совокупного дохода семьи).