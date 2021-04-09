В Кабмине рассказали, почему не снижается цена на газ в Украине

В Украине цена на газ не снижается и остается на уровне 6,99 грн за кубометр из-за того, что большинство хранилищ в ЕС исчерпаны.

Об этом в комментарии РБК рассказали в Министерстве энергетики. "На данный момент объемы газа в большинстве хранилищ ЕС не превышают 20%, что является причиной роста спроса на этот ресурс, а значит цена на европейском рынке не будет резко снижаться, как мы могли видеть это в 2020 году (из-за низкого спроса, но высокого предложения). Конъюнктура на европейском рынке соответственно будет влиять и на цены на украинском рынке", – отметили в ведомстве.

Причиной спроса на газ в Европе стала относительно холодная зима, которая привела к тому, что большие объемы газа были подняты из хранилищ для обеспечения надежной работы систем отопления и промышленности.

Отметим, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые правила расчета тарифов на газ. Поставщиков обязали опубликовать предложения на год, а украинцам дали возможность заключить новые контракты уже в мае.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.