Украинцы жалуются на "холодный" газ, который горит красным: что делать

Украинцы жалуются на плохое качество газа и говорят, что пламя горит красным и стало "холодным" – уходит много объема, а тепло не отдает. Из-за этого еда готовится дольше, посуда чернеет, а при наличии газового отопления в жилье становится холоднее. В таком случае рекомендуют обращаться в облгазы. Правда, причиной проблем может оказаться оборудование внутри квартиры или дома, а за него ответственность несет сам потребитель.

За неделю специалисты получают десятки жалоб на качество голубого топлива, рассказали в Информационно-консультационном центре ГазПравда. Эксперты ответили на главные вопросы о качестве газа в Украине.

1. Как проверить качество газа?

В домашних условиях сделать это не получится – нужно обращаться в облгаз и писать заявление на проверку. Основной показатель качества природного газа – его теплота сгорания, или калорийность. Согласно государственным стандартам, она должна составлять не менее 7600 ккал/м3. "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в основном поставляет более качественное топливо с калорийностью около 8200 ккал/м3.

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Но за качество газа в газораспределительных сетях отвечают уже облгазы. Они же несут ответственность и за давление в трубах, по которым топливо поставляется в дома украинцев. Реагировать на обращения потребителей облгазы обязаны в течение 2-5 дней. По месту вызова должен приехать представитель компании, время он обязан согласовать с потребителем.

2. Облгаз говорит, что газ нормальный, но подозрения в все равно есть. Что делать?

Украинцы могут по собственной инициативе проверить качество газа в лаборатории. При этом придется заплатить около 10 тыс. грн, предупреждал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Эту сумму облгаз должен возместить, только если лаборатория действительно обнаружит нарушения.

Если же проверка подтвердит, что газ соответствует стандартам, потраченные на лабораторные проверки средства не компенсируют. Кроме того, потребитель сам должен будет компенсировать облгазу расходы, понесенные им на проверку качества и давления газа. После этого в случае не согласия с результатами потребитель может обратиться в суд.

3. У газа изменился цвет пламени. Что это значит?

Газ в конфорках действительно может гореть не синим, а желтым или красным цветом. Чаще всего это происходит по трем причинам, и лишь одна из них находится в зоне ответственности облгаза. Причины такие:

загрязненная газовая плита (нужно почистить сопло горелки, для следует позвонить по телефону 104);

в помещении недостаточно кислорода (нужно регулярно проветривать помещение);

недостаточное давление в системе (именно в этом случае решать проблему должен облгаз).

4. Может ли газ оказаться разбавленным?

Эксперты уверяют, что вероятность этого крайне мала. Разбавлять топливо обычным воздухом нельзя, ведь это приведет к взрыву.

"Чтобы разбавить природный газ, в него нужно добавить любой инертный газ, например, гелий. Поскольку стоимость инертных газов достаточно высока, то разбавлять ими голубое топливо просто невыгодно", – отмечают специалисты консультационного центра.

При этом часть примесей попадает в газ на этапе добычи или скачивания газа из хранилищ. Но их количество (как и другие показатели) регламентируется государственными нормами и проверяется на всех этапах поставки газа потребителю.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже с 1 мая качество газа станет решающим показателем для расчета сумм в платежках украинцев. Бытовым потребителям газа начнут приходить платежки нового образца. В них потребленное топливо будут считать не в кубометрах, а в киловатт-часах. То есть фактически украинцы начнут платить не за объем сожженного газа, а за полученные единицы энергии.

Правда, подсчитать калорийность газа самостоятельно все равно не получится. Ее будут определять газовщики, они же осуществят пересчет из кубометров в киловатт-часы.