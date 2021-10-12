Украинцы задолжали за коммуналку десятки миллиардов: что ждет должников

Украинцы задолжали за коммуналку 62,9 млрд грн по состоянию на конец августа, что на 7,6 миллиарда больше, чем в августе 2020 года. При этом накануне старта отопительного сезона они не только оплачивали эти услуги, но и погашали старые долги. К примеру, за тот же август общая сумма долга по стране сократилась на 1,5 млрд грн.

Больше всего, по информации Государственной службы статистики, украинцы должны за поставку и распределение газа – 23,3 млрд грн, а также тепла и горячей воды – 19,5 млрд грн. Кроме того:

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 6,6 млрд грн;

за управление многоквартирным домом – 5,5 млрд грн;

за обращение с бытовыми отходами – 1,2 млрд грн;

за электроэнергию – 6,8 млрд грн.

Если общую задолженность поделить на количество всей семей в стране, получится, что каждая из них должна за коммуналку 4,2 тыс. грн. Причем некоторые задолжали уже более 100 тыс. грн.

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В Украине взыскание долгов за коммуналку проходит по упрощенной процедуре. Это значит, что суд может рассматривать такие дела без присутствия сторон. При этом практически никогда суд не принимает решения в пользу должника.

В случае же отказа от уплаты долга по решению суда данные должника вносят в соответствующий реестр. После этого исполнительная служба начинает производство, во время которого может:

арестовать все банковские счета;

арестовать автомобиль и другое имущество;

забрать мебель, одежду, технику (кроме необходимого минимума);

продать имущество на открытых торгах в счет уплаты долгов.

Кроме того, на должников накладывается ряд ограничений, действие которых длится до момента погашения долга. Среди них запреты на:

выезд за границу;

заключение договоров купли-продажи у нотариуса и т.д.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине начали ловить должников прямо на дорогах. Начиная с осени 2021-го Госисполнительная служба и Министерство внутренних дел прямо на месте остановки транспортного средства смогут требовать от злостных должников уплатить: алименты, жилищно-коммунальных долгов и долгов по решению судов.