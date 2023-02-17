Украинцы вынуждены переплачивать за ток в разы из-за долгов: в суде сумма резко увеличивается

В Украине даже во время военного положения коммунальные предприятия имеют право подавать в суд на должников. В результате из-за судов сумма долга значительно увеличивается.

Видео дня

Как говорится в решении суда по делу № 336/7168/22, которое есть в распоряжении OBOZREVATEL, Шевченковский райсуд Запорожья обязал местного жителя заплатить 1570 грн "Запорожьеоблэнерго" (долг за использованную электроэнергию) еще и 2481 грн судебной полшины.

В результате вместо 1570 грн должнику придется заплатить 4051 грн."За вышеуказанный период оплаты от ответчика не поступало, сумма задолженности ответчика составляет 1570 грн. 35 коп., что подтверждается расчетом добавленным к искового заявления и распечаткой по лицевому счету", – говорится в материалах дела.

По закону судебные дела по коммунальным долгах проходят по упрощенной процедуре и не требуют участие сторон (могут проходить заочно). Имея решения суда, коммунальное предприятие через судебного исполнителя может арестовать имущество должника, заморозить его банковский счет и т.д.

"Взыскать в пользу Публичного акционерного общества "Запорожьеоблэнерго" в лице Запорожских городских электрических сетей расходы по оплате судебного сбора в размере 2481 грн на текущий счет", – говорится в документах.

Отметим, в Украине задолженность за коммуналку достигла отметки в десятки миллиардов гривен. При этом списание долгов фактически невозможно. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве принял решение взыскать с "Новой почты" 60 тыс. грн в пользу клиента. Почтовый оператор потерял посылку украинца и теперь вынужден будет через суд возместить ущерб в виде морального вреда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!