Украинцы получат первые платежки с новыми тарифами на электроэнергию: сколько заплатим

Украинцы в феврале получат первые платежки за электроэнергию по новым тарифам. В среднем суммы увеличатся на 78 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, с января льготный тариф на первые 100 кВт*час электроэнергии отменили. Если раньше, к примеру, за 100 кВт*час надо было платить всего 90 грн (а за каждый следующий кВт*час уже по 1,68 грн), то с 1 января 2021-го будет действовать единый тариф. И вместо 90 грн нужно будет платить уже 168 грн.

При этом специальные обязательства продавать электроэнергию госпредприятиям установили до конца июня. Что это значит? Вероятно, уже в апреле к вопросу стоимости электроэнергии снова вернутся.

Большинство опрошенных экспертов соглашается: стоимость электроэнергии нужно было повышать давно, но на это не шли из-за непопулярности такого решения. Член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на условиях анонимности пояснил: еще два года назад в Украине разработали план пересмотра тарифов, однако его так и не воплотили в жизнь.

Как ранее писал OBOZREVATEL: