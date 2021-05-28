Украинцы незаконно получают субсидии: названы главные схемы

В Украине существует четыре наиболее распространенных схемы, к которым прибегали люди, дабы нечестно получить госсредства. Одна из них – получение субсидий одновременно по двум разным адресам.

Об этом сообщает "Сегодня". Выплаты "мертвым душам", когда помощь продолжала предоставляться человеку после смерти.

Отмечается также наличие в семье одного или более транспортных средств, с момента выпуска которых прошло менее пяти лет и покупка земельного участка, жилья, стройматериалов и других товаров долгосрочного потребления или услуг на сумму более 50 тыс. грн.

Данные о нарушителях, которым выплатили компенсацию, Министерство финансов ищет в различных источниках. Информацию о путешествиях за границу предоставляет Государственная пограничная служба. О покупке и регистрации автомобиля – Министерство внутренних дел. А в этом году проверка происходит до назначения субсидии.

Субсидии на коммуналку составляют львиную долю выплат, которые Минфин ежегодно подвергает сомнению. Поэтому в Минцифры предлагают объединить базы госорганов в единый реестр.

Напомним, части украинцев для получения субсидии придется снова подавать документы. Это в том числе коснется переселенцев и тех, кто оформляет субсидию в съемном жилье.

Как ранее писал OBOZREVATEL: