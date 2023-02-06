Украинцы могут резко сократить расходы на газ: нужно сделать всего одну покупку, это позволит отказаться от импорта

Украина совместно с ЕС должна запустить программу обмена газовых котлов и колонок на новые энергоэффективные. Это позволит сэкономить до 2 млрд кубометров газа в год и полностью отказаться от импорта голубого топлива.

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Как написал на своей странице в Facebook экс-глава "Оператора газотранспортной системы" Сергей Макогон, население – главный потребитель газа. Украинские семьи тратят около 70% всего голубого топлива. При этом большинство потребителей используют устаревшие газовые котлы и конфорки, которые сжигают значительно больше газа, чем на самом деле необходимо для обеспечения отопления и подогрева горячей воды.

После совместной с ЕС программы замены лампочек, уверен Макогон, также необходимо реализовать программу замены газового оборудования. Она будет более дорогостоящей, однако даст значительный эффект и позволит обеспечить энергонезависимость.

При сокращении потребления даже на 1 млрд кубометров это может позволить выйти на полную энергонезависимость (объем добычи составит около 18,5 млрд кубов, а потребление без замены газовых котлов и колонок будет на уровне 19,5 млрд кубометров).

"Мне кажется, что это более реально, чем построить 2 атомных энергоблока за 6 лет до 2030 года за 10 млрд долларов", – отметил Макогон.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США и Европейский Союз давят на Швейцарию из-за российских активов, которые были заморожены и могут быть переданы на восстановление Украины. Страна заблокировала 7,5 млрд франков ($7,6 млрд), принадлежащих гражданам страны-террориста, а также 15 объектов недвижимости.

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