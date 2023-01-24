Правила выплаты субсидий в Украине изменились: какие новшества ввели

Все субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг в Украине с 1 января 2023 года начали выплачивать только в наличной денежной форме. Это означает, что теперь каждый субсидиант обязан самостоятельно проплачивать полные счета за коммуналку.

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О новых правилах рассказала замглавы ГУ Пенсионного фонда в Житомирской области Светлана Антонюк, передает "Суспільне". Речь об отмене или сокращении выплат при этом не идет – изменилась только форма предоставления помощи.

Так, раньше льготную плату за коммунальные услуги в некоторых случаях распределяли отделения Ощадбанка и "Укрпочты". Это называлось безналичной формой предоставления льгот. То есть субсидианты и льготники оплачивали платежки с уже урезанными суммами.

Теперь безналичные льготы полностью отменили. Помощь от государства начала приходить льготникам в денежной форме на банковские счета.

"Если человек открыл счет в банке, то эти деньги (субсидия, льгота. – Ред.) будут начисляться туда. И это будут деньги человека. Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Ощадбанк. Нужно будет подойти туда и получить эти деньги... Человек должен сам снять деньги и сам оплатить пользование жилищно-коммунальными услугами непосредственно коммунальным предприятиям и организациям", – объяснила Антонюк.

Пенсионеры смогут и дальше получать субсидию в отделениях "Укрпочты" – помощь будут выдавать одновременно с выплатой пенсии. А пожилым людям, которым пенсии приносят на дом, будут вместе с пенсией приносить и "деньги на коммуналку".

Как сообщал OBOZREVATEL, при расчете и выплате коммунальных субсидий в Украине учитываются нормы потребления. Помощь от государства выплачивается четко в их пределах, а все, что сверх нормы, оплачивает сам получатель.

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