Украинцы могут платить за отопление в разы меньше: что нужно сделать и сколько это стоит

В Украине тепломодернизация дома может позволить сократить суммы в платежках в два раза. При этом на это придется потратить около 1 млн долларов (из расчета на многоквартирный дом).

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Главная проблема: средства на такую модернизацию собственникам многоквартирных домов, вероятно, придется выделять из собственных семейных бюджетов.

"У нас нет законодательной базы, за счет чего можно сделать термомодернизацию: только совладельцы могут принимать такое решение. – говорит Попенко. – Также у людей нет достаточно средств. Как я понимаю из того, что говорили президент и премьер-министр, частично на термомодернизацию пойдут средства населения, частично государства, но населению потом нужно будет это возместить. Простой расчет, в "хрущевке", которой 50 лет, для полной термомодернизации дома нужно собрать с квартиры 50 кв. м. до 10 тыс. долл. У нас есть сотни городов, где зарплата у людей 6000 грн, и они физически не могут собрать эти деньги".

По словам Попенко, полная термомодернизация дома в среднем стоит 1 млн долл. Это продлит срок его эксплуатации на 25-30 лет. Но не смотря не все препятствия, Попенко уверяет, что термомодернизация однозначно нужна, ведь украинцы, которые живут в многоквартирном доме потребляют гораздо больше энергии, чем жители стран Европы. Если у нас, по словам эксперта, это до 200 кВт*год на 1 кв. м, то в странах Западной Европы – 60-70 кВт*год на 1 кв. м. Соответственно, это отражается и на платежках для населения.

"Чтобы платежки были меньше, нужно уменьшить, прежде всего, потребление в многоквартирном доме", – говорит Попенко.Сколько можно сэкономить?

В среднем украинцы (согласно нормам потребления) тратят на отопление квадратного метра 4 кубометра газа – это примерно 32 грн по нынешним тарифам (с центральным отоплением стоимость может увеличиться до 28 грн). А вот уже в энергоэффективном доме с новым оборудованием отопление одного квадрата может обходиться в 2 (либо еще меньше) кубометра на квадрат – это уже 16 грн.

Стоит напомнить, что горячая вода, которой пользуются украинцы в своих квартирах, нагревается с помощью газа. И внедрив всего лишь программу энергоэффективности, Украина может экономить миллиарды кубометров газа в год.

В результате на отопление квартиры площадью 50 квадратов вместо 2 000 грн пришлось бы тратить около 1 000 грн. Очевидно, от этого выиграли бы не только простые украинцы, но и государство, которое могло бы экономить валюту, сократив расходы на закупку энергоресурсов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.