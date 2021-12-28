Украинцы могут платить за отопление на 30% меньше: что нужно сделать и сколько это стоит

В Украине установка индивидуального теплового пункта (ИТП) в многоквартирном доме может сократить суммы в платежках за отопление на 30%. В девятиэтажке за такое оборудование придется заплатить около 30 тыс. евро.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк. Чтобы провести полную модернизацию тысяч домов, нужно иметь в стране производство материалов и оборудования в таких масштабах, которые это позволяют.

"В межсезонье они дают 15-30% экономии сразу, за счет того, что нет перегрева. Мы предлагали ставить ИТП массово и финансировать их через теплокоммунэнерго. Сколько это будет стоить – сказать пока сложно, ведь за последний год цены не некоторые материалы поднялись в три раза. Но в среднем в девятиэтажке это раньше обходилось от 20 до 30 тыс. евро", – говорит эксперт.

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Отметим, перед тем, как устанавливать ИТП, также в каждом многоэтажном доме должны иметься тепловые пункты. Если помимо пункта утеплить стены, окна, двери, крышу: весь дом по периметру, можно добиться экономии до двух раз. Правда, за такую тепломодернизацию каждой квартире придется отдать до 10 тыс. долларов. Большинство ОСМД на такие цели берут льготные кредиты, часть суммы компенсируют из государственного и городского бюджетов.

Напомним, еще в декабре 2019-го тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что в 2020-м будет проведена термомодернизация 1000 домов. Но спустя 2 года, к концу 2021-го, не утеплили и 100.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.