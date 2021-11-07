Киловатты вместо кубов. Украинцы будут по-новому платить за газ: как изменятся суммы в платежках

В Верховной Раде приняли закон, который позволяет Кабинету министров перевести все расчеты на рынке природного газа с кубометров в единицы энергии (в киловатт-часы). Фактически, по такой системе украинцы смогут платить не за количество, а за качество газа.

Как будет работать новая система учета – разбирался OBOZREVATEL.

Система учета объема потребляемого газа – наследие советских времен. Сейчас же большинство стран мира уже перешли на новую систему учета – в энергетических единицах. Этим же путем теперь должна двигаться Украина.

Качество газа, который подается, бывает разное. На одни и те же цели в зависимости от региона можно использовать разный объем топлива и, соответственно, по-разному заплатить. После вступления в силу принятого парламентом закона украинцы начнут платить за количество потребленной энергии, а не за объем газа. Это позволит выровнять ситуацию.

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Также эта инициатива поможет привести параметры газа на внутреннем рынке в соответствие с его параметрами на таможенной границе Украины с ЕС.

Согласно закону, новая система учета должна заработать с 1 мая 2022 года. Но, вероятно, переход будет не резким. По мнению экспертов, есть вероятность, что переводить потребителей на новую систему будут поэтапно (сначала больших потребителей, по типу теплоэнерго, и последними частных потребителей в многоквартирных домах).

В идеале для перехода на новую систему учета нужно заменить счетчик газа. Вместо объема газа он должен подсчитывать единицы энергии. Найти подобный прибор учета в свободной продаже нам не удалось, но, как утверждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко,такие счетчики гораздо дороже обычных. Их цена может варьироваться в районе 20-25 тыс. грн.

Многие граждане установку таких счетчиков просто не потянут. Если облгазы обяжут устанавливать их за свой счет, то всем украинцам нужно будет потратить несколько десятков миллиардов гривен.

Чтобы не менять всем счетчики, в законопроекте прописали систему перерасчета газа с объемов в энергетические единицы, учитывая реальную информацию о характеристиках газа, который находится в сетях.

Потому, даже если у вас обычный счетчик или его нет вовсе, платить за киловатт-часы вы все равно сможете.

По словам руководителя программ аналитического центра DiXi Group Романа Ницовича, для потребителя такая система даст ряд преимуществ. Прежде всего, потребители смогут сравнивать объемы энергии, которые они получают от газа, например, с электроэнергией. Если есть такая техническая возможность, потребители смогут выбрать, какой энергоноситель более выгодный для отопления или подогрева воды именно в их случае.

"Также у нас сейчас остается проблема с приведением объемов газа к стандартным условиям и дополнительными начислениями, которые осуществляют операторы газораспределительных сетей (коэффициенты – Ред.). По этому поводу были и суды, и недовольство потребителей. Если мы перейдем на энергетические единицы, это позволит урегулировать вопрос объемов, ведь платить потребители будут за энергию, а не за объем переданного газа", – говорит Ницович.

На данный момент законодательная база по этому вопросу до конца не прописана, потому здесь могут возникнуть скрытые риски для потребителя, отмечает Попенко.

"В законопроекте прописано, как будет происходит перерасчет с кубометров на киловатт-часы. Там есть два момента: повышенные нормы расчета и пониженные. Что это значит? Это не разъясняется. Но мы можем сделать вывод, что потребитель может получить перерасчет с объема на киловатт-часы, как в пониженном так и в повышенном варианте. И сказать, что потребитель однозначно выиграет – нельзя. Если перерасчет будет по повышенным нормам – он точно проиграет", – говорит он.

Переход на новые единицы учета газа безусловно нужен для Украины. Ведь сейчас граждане платят за газ высокого качества, а получают, порой, что попало. Если сравнить ситуацию с рынком бензина, то можно сказать, что платим мы за 95-й, а получаем все, вплоть до 76-го. Но один закон ситуацию моментально не исправит, ведь подзаконные акты могут быть прописаны таким образом, что даже выгодная инициатива может не пойти на пользу потребителю. Потому, как изменятся наши платежки с 1 мая – пока остается вопросом.