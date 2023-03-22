Украинцев предупредили о подорожании воды сразу на 30-40%: это коснется не всех городов

В Украине готовятся изменения в платежках за холодную воду. Профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) уже анонсировала повышение в два этапа, каждый раз на 10%. Однако это лишь средний показатель по Украине – в некоторых городах тариф может вырасти и на 30-40%.

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Об этом рассказал председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он отметил, что финального решение НКРЭКУ еще нет, поэтому речь идет исключительно о проекте.

"Первый этап – это подорожание водоснаабжения и водоотвода в среднем на 10% с 1 апреля. И следующий этап – с 1 июля подорожание еще на 10%. Но в основном будет идти повышение стоимости услуг водоснаабжения, и это получится не 10%. Я подсчитал, что у некоторых водоконалов будет рост до 30%", – отметил Попенко.

Дело в том, что экономически себестоимость услуг водоканалов зависит от количества абонентов. Минимально, чтобы покрыть все расходы, нужно не менее 100 тыс. абонентов, отмечает эксперт. А многие водоканалы работают в городах с населением 20-40 тыс. человек, а потому являются убыточными.

"Такие водоканалы вынуждены поднимать тариф на 20-40%. А есть водоканалы, которые поднимают на 5-10%, и они себя окупают. Например, для Киева нет смысла поднимать на 30%, потому что там миллионы абонентов, одна из самых протяженных сетей в ЕС", – объяснил Попенко.

Поэтому специалист считает, что нужно проводить реформироавние работы водоканалов. В частности, предприятия следует укрупнять, как это уже произошло, к примеру, в Великобритании и Нидерландах. "Там в границах целых территорий были объединены водоканалы до 100-200 тыс. абонентов", – привет пример Попенко.

"Конечно, есть проблемы и со стоимостью электроэнергии. В действующие тарифы водоканалов была заложена электроэнергия по тарифам 3-4 грн. А на сегодня электроэнергия [для предприятий] – 5 грн без НДС... Кроме того, есть зарплата [сотрудникам], капитальные ремонты. Изношенность сетей на сегодня составляет в среднем 50%... Но никакие повышения тарифов не решат проблему капремонтов – суммы несоразмерны: рост тарифов даст сотни миллионов гривен, а для капремонта только сетей Киева нужно 5 млрд долларов", – добавил специалист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ также по разным тарифам. Большинство абонентов пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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