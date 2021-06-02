Украинцев перевели на новые тарифы на газ: кто заплатит больше всех

В Украине в июне самую высокую цену на газ установили для клиентов "Херсонской областной газопоставляющей компании". При потреблении около 50 кубов газа в месяц разница в платежках между поставщиком с низким и высоким тарифами может составлять около 200 грн в месяц.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. У "Херсонской областной газопоставляющей компании" годовой тариф составляет 13,5 грн, а месячный в июне – 11,89 грн. Для примера, клиенты "Харьковгазсбыта" могут платить всего 7,99 грн за куб (годовой тариф совпадает с месячным).

К примеру, если в месяц на подогрев горячей воды и приготовления пищи тратится 50 кубометров газа, то клиенты "Херсонской областной газопоставляющей компании" заплатят 594 грн, а харьковской компании – всего 399,5 грн.

В большинстве компаний месячная цена на июнь 2021 ниже, чем годовое предложение. Например, в "Черновицкий областной энергоснабжающей компании" разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн – годовая цена).

Видео дня

Однако у нескольких поставщиков – ООО "ЗАКАРПАТЬЕ ЭНЕРГОСБЫТ", ООО "ГАЗПРОМПОСТАЧ", ООО "ГЛАСКОМЕРЦ" – наоборот, годовое предложение является более выгодным.

Компания "КиївГазЕнерджі", у которой еще месяц назад перестал работать сайт, до сих пор не обнародовала свое годовое предложение и месячную цену газа на июнь. Компанию из-за данного нарушения ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Новые ценовые предложения от поставщика последней надежды (ПОН) также пока неизвестны. Напомним, по условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут изменяться только в сторону понижения. С 1 мая именно годовые предложения действуют как базовые. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики автоматически перевели на годовые тарифы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу.

Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого. Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.