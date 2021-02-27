Украинцам введут новые тарифы на газ уже в апреле: СМИ раскрыли детали

В Украине с 1 апреля 2021-го введут годовые тарифы на газ для всех поставщиков. Украинцы будут покупать голубое топливо в течение 12 месяцев по фиксированной цене, однако по желанию смогут изменить тариф на месячный.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание ЭП. "Таким образом, операторы будут устанавливать фиксированную цену на год, которой смогут пользоваться потребители. Собеседник объяснил, что с годового тарифа можно будет в любой момент перейти на месячный, а затем обратно на годовой. В зависимости от колебаний рынка в разные периоды пользователи могут выбирать наиболее экономный для себя вариант", – пишут журналисты.

Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко анонсировал другие новшества:

вместо двух платежек (абонплат и за сам газ) будет одна;

размер абонплаты в разных регионах выравняют;

поставщика можно будет менять через "Дію";

тариф на газ попытаются удержать на действующем уровне.

"Мало того, разработан механизм, который закладывает основания для снижения общей суммы, когда мы добавляем к цене газа тариф на распределение... Также правительство уже сейчас работает над тем, чтобы государство выполнило свою функцию по предоставлению удобного сервиса для граждан: смена поставщика газа через мобильное приложение "Дія". Речь идет о так называемом боте, проще говоря, механизме, который автоматически будет сравнивать вашу цену с ценами других поставщиков и, если она выше, рекомендовать сменить поставщика", – рассказывает Витренко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине плату за распределение газа (т.н. абонплату) могут пересмотреть в сторону снижения в случае, если летом снизится цена на само голубое топливо.