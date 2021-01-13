Украинцам вместо отмененной льготы на электроотопление могут платить по 1000 грн: Шмыгаль дал поручение

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Минфину и Минсоцу разработать механизм выплаты субсидий тем, кто использует электроэнергию для отопления. Размер выплат для них может составлять около 1000 грн в месяц.

Как написал глава Кабмина на своей официальной странице в Telegram, выплаты субсидий в связи с ростом тарифов увеличатся. Сейчас их получают 3,1 млн человек, а средний размер составляет 1600 грн. "Мы значительно упростили доступ к получению таких субсидии. Можно это сделать онлайн, по почте", – написал Шмыгаль.

При этом нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк по итогам совещания с премьером сообщила, что субсидию в размере около 1000 грн вместо льготного тарифа на электрическое отопление могут получить 400 тыс. семей.

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк добавил, что дополнительный бюджет на субсидии выделять не планируют. Мол, хватит уже предусмотренных в бюджете страны 36 млрд грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине из-за отмены льготного тарифа на отопление электроэнергией расходы для тех, кто пользуется электрическим котлом, могут увеличится почти на 2 тыс. грн в месяц.

Это следует из постановления Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг №15. Также этим документом отменили льготный тариф для тех украинцев, которые живут в 30-километровой зоне от Чернобыльской АЭС. Раньше они имели скидку в размере 70% от действующей цене на "ток", а теперь будут платить по общим правилам.