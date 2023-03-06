Украинцам продают газ по разным ценам: какие тарифы установили на март 

В Украине абсолютное большинство семей пользуются услугами "Нафтогаза". Стоимость голубого топлива у госкомпании составляет 7,96 грн за куб. При этом есть несколько частных компаний, которые продают голубое топливо по другим ценам. Самая высокая цена у СвітлоГаз (работают по всей стране) – 9,99 грн за куб в марте.

Видео дня

Об этом говорится на сайтах поставщиков голубого топлива. При этом СвітлоГаз новым клиентам предлагает тариф в 27,99 грн за кубометр. "Эру Людям" установила тариф на газ в размере 7,7 грн за кубометр как минимум до конца апреля 2024-го. ETG предлагает голубое топливо по цене в 7,799 грн за кубометр.

Почему есть разные цены и как "Нафтогаз" получил монополию

В Украине с мая 2022-го абсолютное большинство украинцев получают газ от госкомпании "Нафтогаз". Это объясняется тем фактом, что из-за полномасштабной войны и энергетической войны со стороны РФ только национальная компания может обеспечить потребности большинство семей в газе.

Вероятно, после окончания войны Украине придется возвращаться к рынку газа. Для этого необходимо отменить фиксированный тариф на газ (сейчас в "Нафтогазе" он составляет 7,96 грн). Цены будут расти, однако украинцы при этом смогут выбирать, у кого покупать голубое топливо.

В целом в Украине ситуация на рынке газа может улучшиться. Из-за резкого сокращения объемов потребления и незначительного сокращения добычи собственного голубого топлива может хватить на собственные нужды.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США и Европейский Союз давят на Швейцарию из-за российских активов, которые были заморожены и могут быть переданы на восстановление Украины. Страна заблокировала 7,5 млрд франков ($7,6 млрд), принадлежащих гражданам страны-террориста, а также 15 объектов недвижимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!