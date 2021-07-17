Украинцам присылают платежку за коммуналку со штрафами: за что требуют заплатить

Украинцам, которые не вовремя оплачивают коммунальные услуги, могут приходить штрафы. В Киеве коммунальные предприятия начисляют 3% санкций.

Как пояснил "Громадському радіо" директор "Энергосбыта" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, такую санкцию могут предъявлять согласно Гражданскому кодексу. "3% годовых начисляются на остаток задолженности. Потери предприятия от инфляционных процессов рассчитываются ежемесячно на остаток от задолженности, учитывая ежемесячный индекс инфляции", – рассказывает представитель предприятия.

Также он отметил, что теплокоммунэнерго покупают газ и в случае, если вовремя не расплачиваются, должны платить штрафы. Расходы на эти штрафы тарифами не предусмотрены.

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Только в Киеве по состоянию на 1 июля долг за отопления и горячую воду составил 3,5 млрд грн."10% наших клиентов системно в полном размере не платят за наши услуги", – добавил Лопатин.

Стоит отметить, что кроме отопления с 1 августа также вырастут цены и на электроэнергию. Вместо одного тарифа введут сразу четыре: самый высокий из них (при потреблении больше 500 кВт*час в месяц) составит больше 3 грн за кВт*час, а самый низкий (при потреблении до 100 кВт*час) останется на уровне 1,68 грн за кВт*час.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что "Нафтогаз" принял решение отменить "месячный" тариф. Из-за высоких цен на газ в Европе он стал невыгодным.