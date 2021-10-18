Украинцам придут огромные платежки за коммуналку: как и на что взлетели цены

В Украине несмотря на "замороженные" тарифы на газ для населения его стоимость в грядущем отопительном сезоне будет на 2,6 грн/куб больше, чем годом ранее. Кроме того, за год также подорожала электроэнергия.

О том, сколько будем платить за коммуналку и что повлияет на цены, читайте в материале OBOZREVATEL.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство сделало все, чтобы сдержать роста тарифов на отопление и горячую воду. Глава Кабмина несколько раз повторял: для производителей тепла установили такую цену, которая позволит удерживать стоимость коммунальных услуг.

Дело в том, что до 70% в себестоимости генерации тепла и подогрева воды – расходы на голубое топливо. Цены на газ взлетели, следовательно, должны были подорожать и другие коммунальные услуги. "Мы не планируем, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне будут меняться в сравнении с прошлым отопительным сезоном. Мы не планируем повышать тарифы. Если брать цену на газ для тепла, то 7,42 – цена с НДС", – сказал Шмыгаль.

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Однако премьер умолчал, что сейчас в тарифах заложена цена на газ около 5 грн за кубометр. Пропорционально с ростом стоимости газа должны подорожать тепло и горячая вола. И пока в вопрос не вмешался президент Владимир Зеленский, глава Кабмина фактически бездействовал. Городам выделили компенсацию, с ними подписали меморандум и теперь, вероятно, тарифы расти не будут.

Шмыгаль же вместо того, чтобы найти компенсацию, просто внушил, что города не должны поднимать тарифы. "Стоимость газа, который будет использоваться для нужд населения, установили на уровне 7,42 грн, а для бюджетной сферы и бизнеса – 16 грн. Я полностью уверен, что год назад в бюджеты закладывали стоимость газа для теплокомунэнерго не дороже 6-7 грн. Потому они физически не могут функционировать при такой цене", – пояснил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Итак, даже если цены на тепло и горячую воду не изменят, за газ все равно придется платить значительно больше, чем в прошлом году. Так, к примеру, если на отопление дома ежемесячно тратят 250 кубометров газа:

в 2020-м нужно было платить 1 350 грн;

в 2021-м придется заплатить 1 990 грн.

Годовой тариф для населения находится на уровне 8 грн за куб, менять его не будут до мая 2022-го. А вот месячные цены и тариф поставщика последней надежды увеличивается ежемесячно.

К примеру, в октябре цену ППН увеличили с 12 до 16,56 грн за куб.

Если раньше за 150 кубов нужно было платить 1800, то в октябре уже 2484 грн. Столько будут платить те украинцы, которые лишились своего поставщика, например, если он не смог выполнять обязательства и доставлять голубое топливо.

Что интересно, переводить на ППН могут даже без предупреждения, украинцы узнают о своих новых тарифах только в момент, когда получают новые платежки.

С 1 октября в Украине на первые 250 кВт*час электроэнергии снизили тариф с 1,68 до 1,44 грн. Однако в прошлом году все равно было дешевле, тогда на первые 100 кВт*час действовал тариф в 90 копеек.

Сколько придется платить за 250 кВт*час тока:

в октябре 2020-го – 342 грн;

в октябре 2021-го – 360 грн.

Отметим, решение отменить льготную стоимость электроэнергии на первые 100 кВт*час приняли из-за того, что старая стоимость не покрывала даже расходы на транспортировку. До этого цены на ток пересматривали еще несколько лет назад.

В целом же отопительный сезон 2021/2022 даже без пересмотра тарифов на отопление и горячую воду будет куда дороже, чем годом ранее.