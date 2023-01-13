Украинцам отключат электроэнергию: какие графики действуют

В Украине 13 января cохраняется значительный дефицит в энергосистеме. В связи с этим отключать свет будут на протяжении целых суток – с 00:00 до 24:00, а длительность ограничений увеличат. При этом в ряде областей действуют экстренные отключения.

Видео дня

Какова ситуация в регионах

Киев и Киевская область. В регионе действуют графики стабилизационных отключений. Для равномерности и поочередности отключений света потребители были разделены на четыре группы вместо двух, как раньше. Графики состоят из трех категорий:

– Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

– Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

– Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Днепропетровская область. "На Днепропетровщине – экстренные отключения света. Это вынужденный шаг, который необходим во избежание массовых аварий из-за перегрузки", – сообщили в ДТЭК и назвали три причины ухудшения ситуации с электроснабжением:

морозы усиливаются, и люди чаще пользуются обогревателями, из-за чего сильно возрастает нагрузка на сети;

промышленность вернулась к работе, что тоже привело к увеличению потребления электроэнергии;

энергосистема все еще приходит в себя после обстрелов, из-за чего в ней сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

Одесская область. По данным ДТЭК, в регионе ввели стабилизационные отключения, которые также состоят из групп по цветам.

Полтавская область. "На 12 января НЭК "Укрэнерго" доказало лимит по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 07:00 - 449 МВт и с 07:00 до 24:00 -483 МВт. Для сравнения 12 января 2022 максимальная мощность составляла 812 МВт", – говорится в сообщении "Полтаваоблэнерго".

Львовская область. Во Львовской области ввели почасовые отключения. Причина: Укрэнерго снизило лимиты потребления.

Запорожская область. "Возможны ввод также аварийных стабилизационных и экстренных стабилизационных отключений электроэнергии. Последние предусматривают как увеличение продолжительности отключений, так и привлечение к ним потребителей других очередей – в объемах и на время, необходимые для стабилизации уровня энергопотребления.", – отмечает "Запорожьеоблэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, украинцам следует готовиться к длительным отключениям электричества. А плановые отключения сменят плановые включения, когда свет будут подавать по 2-3 часа в сутки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!