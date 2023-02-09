Украинцам изменили лимиты на электроэнергию: кому стало хуже и где не станут отключать свет
В Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях 9 февраля на сутки будут отменены ограничения электроснабжения. Делается это для того, чтобы "Укрэнерго" провело замеры мощности потребления электроэнергии. Потом эти показатели будут использовать для установления лимитов. В последующие дни такую практику применят в других областях.
При этом в целом в Украине в ближайшее время могут ужесточиться отключения электроэнергии. Это связано с постепенным похолоданием, что приводит к росту потребления тока. По экспертным оценкам, при температуре 10 градусов мороза потребление электроэнергии увеличивается на 30%.
Экстренные отключения 7 февраля введены в Одесской области. Значительно лучше ситуация в других регионах Украины, хотя тока на всех все равно не хватает. Поэтому "Укрэнерго" объявило лимиты потребления тока по всей стране.
Как отмечают в ДТЭК, лимиты незначительно изменили:
- В Киеве можно использовать 845 МВт (днем ранее было 1147 МВт);
- В Киевской области установлен лимит в 774 МВт (было 852 Мвт);
- В Днепропетровской области – 1533 МВТ (было 1707 МВт).
Такие ограничения позволят отключать электроэнергию по графикам и при возможности оставлять электроэнергию в период "возможных отключений". Правда, из-за похолодания может увеличиться число аварийных отключений. Это может значительно ухудшать ситуацию в отдельных районах или даже населенных пунктах.
Энергосистема Украины пережила 15 атак беспилотниками и 13 ракетных атак. Кроме того, оккупирована Запорожская АЭС (самая большая в Европе), ряд ТЭЦ, Каховская ГЭС. Все это привело к значительному сокращению объемов генерации электроэнергии. На временно оккупированных территориях также находятся большое количество солнечных и ветровых электростанций.
В Одесской области графики отключений не действуют из-за аварии на подстанции, произошедшей на прошлой неделе. Энергетики считают, что при отсутствии новых атак со стороны РФ вернуть Одесщину в графики отключений можно будет к 11-12 февраля.
В Запорожской области по графику почасовые отключения для каждой из очередей будут продолжаться 4 часа с возможной небольшой задержкой на доезд специалистов ПАО "Запорожьеоблэнерго", сообщили в компании.
Во Львовской области также продолжают действовать почасовые графики. Потребителям выключают свет на четыре часа два раза в сутки. Однако есть и "серые зоны", в которых свет могут отключать на четыре часа дополнительно.
В Житомирской области действует график 6 на 6. После 6 часов с током в следующие 6 часов наступает период вероятных отключений.
В Черкасской области ночью отключать электроэнергию не планируют. "В случае соблюдения лимитов мощности и при условии экономного потребления электроэнергии перерывы отключения могут быть меньше в течение суток. В ночное время (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений не планируется", – заявили в облэнерго.
Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.
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