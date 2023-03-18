Украинцам дважды повысят тарифы на воду: в НКРЭКУ рассказали, как увеличится ежемесячный платеж

В Украине тарифы на электроэнергию в 2023-м повысят дважды: на первом этапе в апреле повышение составит 12,3%, а на втором этапе в июле – 14,1%.

Видео дня

Об этом говорится в разъяснении НКРЭКУ. Так, в среднем расходы семьи из 2-3 человек вырастут на 60 грн. "Уровень тарифов на предприятиях водоснабжения и водоотведения зависит от местных особенностей производства и предоставления этих услуг", – отмечают в компании.

Так, цены зависят от источника водоснабжения, его удаленности от потребителей, качества воды в источнике водоснабжения, примененной технологии очистки, объема реализации услуг, состояния основных фондов, разветвленности коммуникаций и многих других факторов.

"Учитывая опыт государственного регулирования НКРЭКУ деятельности лицензиатов в этой сфере оптимальным является пересмотр тарифов один раз в год. НКРЭКУ рассматривает возможность двухэтапного пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод", – говорится в разъяснении.

Причин для такого роста несколько. Чем больше воды продает водоканал, тем меньше будет тариф (так как распределяет расходы на большое количество потребителей). В Киеве объем потребления упал на 11,65%. При этом расходы все равно выросли: на 8,6% больше приходится платить за электроэнергию (уже с учетом того, что при падении объема потребления сократилось и количество используемых кВт⋅ч). Увеличилась амортизация на 9,03%.

Резко подорожали реагенты (на 81,69%), а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. В ситуации, когда себестоимость растет, единственный шанс сохранить тариф – компенсировать более низкие цены из коммунального или государственного бюджета. Однако денег на это нет.

Тарифы водоканалам, работающим с лицензией НКРЭКУ, планируют повысить в марте. В то же время маленькие водоканалы, которые подчиняются местным советам, уже работают с новыми ценами. Так:

в Староконстантинове Хмельницкой области повысили стоимость воды на 13,84%, до 56,84 грн за кубометр;

за кубометр; в пгт Новое Кировоградской области тариф уже повысили с 28,69 до 49,83 грн за кубометр;

за кубометр; в Буске Львовской области – на 18%, до 61,64 грн за кубометр;

за кубометр; в Мукачево – с 28,69 грн до 59,79 грн за кубометр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!