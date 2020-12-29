Украинцам через несколько дней резко повысят тарифы на газ: как изменятся суммы в платежках

В Украине с января 2021-го платить за газ придется на 17,5-19,3% больше. В результате суммы в платежках вырастут от 10 (если пользоваться только газовой плитой) до более 300 грн (если отапливать помещение голубым топливом) в месяц.

О том, кто и сколько будет платить за голубое топливо, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Всего в стране работают около 80 поставщиков газа. С августа Кабинет министров не регулирует их тарифы: каждая компания устанавливает ту цену, которая соответствует ее расходам и на которую соглашаются потребители. В январе традиционно тарифы на газ увеличиваются. К примеру, так изменились цены трех крупных поставщиков:

Megawatt – с 5,95 до 7,05 грн;

Нафтогаз – с 6,33 до 7,22 грн;

"Черкассыгаз сбыт" – с 8,77 до 9,51 грн.

Стоит отметить, что любой украинец в любой момент может поменять поставщика. Для этого нужно зайти на сайт той компании, у которой хотите покупать голубое топливо, и онлайн подать заявку. Если голубое топливо вы используете только для подогрева пищи, как изменятся суммы в платежках (на семью из трех человек):

есть только газовая плита:

Megawatt – с 68,1 до 80,7 грн;

"Нафтогаз" – с 72,5 до 82,7 грн;

"Черкассыгаз Збыт" с 100,5 до 108,9 грн.

Отапливаете дом газом и тратите 300 кубометров газа:

Megawatt – с 1 785 до 2 115 грн;

"Нафтогаз" – с 1 899 до 2 166 грн;

"Черкассыгаз сбыт" – с 2 631 до 2631 грн.

Аналитики неохотно озвучивают любые прогнозы, потому что точный прогноз составить невозможно, рассказывает OZREVATEL сотрудник "Украинской энергетической биржи" Оксана Запорожская. По ее оценкам, подорожание может длиться аж до февраля 2021 года.

"Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года", – рассказывает Запорожская.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.