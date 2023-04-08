Украинца заставили доплатить за газ почти 18 тыс. грн: кому придут платежки с огромными суммами

Криничанский районный суд Днепропетровской области обязал местного жителя заплатить за газ доначисление в размере 17 900 грн. Во время проверки счетчика коммунальщики обнаружили механические повреждения, которые могли бы повлиять на показания и соответственно суммы в платежках.

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Об этом говорится в решении суда по делу №178/1960/22. "Днепропетровскгаз" получит от своего клиента 15419 грн, остальная сумма (2481 грн) – расходы на судебный сбор. Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении OBOZREVATEL.

"Исковые требования Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Днепропетровскгаз" о взыскании 15419,57 грн стоимости не учтенного (доначисленного) объема и объема природного газа удовлетворить", – говорится в решении.

Счетчик проверили еще в сентябре 2022 года. В ходе проверки было установлено, что клиент вмешался в работу прибора учета для того, чтобы снизить показатели счетчика. "В присутствии потребителя был составлен акт № 0320288941 о демонтаже средства измерительной техники (счетчика газа) (периодическая проверка) и акт о нарушении № DP 005734, в которых ответчик подписался лично и без замечаний", – говорится в материалах дела.

По результатам проведенной поверки была выдана справка о непригодности законодательно регулируемого средства измерительной техники от 27 сентября 2022 года № 0250-111-22/76. Отметим, что по закону в случае, если клиент вмешался в работу счетчика, ему могут доначислить суммы в платежках с момента последней поверки. В результате придется заплатить даже больше, чем нужно было бы платить с рабочим счетчиком.

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