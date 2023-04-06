Тариф на электроэнергию хотят повысить: сколько будет стоить каждый кВт*час согласно планам Кабмина

В Украине рассматривают возможность повысить тарифы на электроэнергию с 1,44 (1,68) грн за кВт*час до 5,5 грн. Повышение может быть разбито на несколько этапов.

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Об этом говорится в публикации Цензор. Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что окончательное решение в Кабмине еще не приняло. А в Офисе президента боятся социального недовольства из-за возможного роста тарифов на фоне с падением доходов.

Собеседник издания в правительстве утверждает, что уже сейчас каждый кВт*час должен стоить около 7 грн. Разницу между действующим и экономически обоснованным тарифом покрывает за счет дохода от генерации ("Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Сейчас с каждого кВт*час нет ресурса для покрытия 1,3 грн. В результате только в 2022-му возник долг в размере 33 млрд грн. Нужны дополнительные десятки миллиардов гривен на восстановление поврежденной ракетными обстрелами инфраструктуры.

Только "Укргидроэнерго" оценили свои убытки в 22 млрд грн. Прямые убытки ДТЭК составляют 6 млрд грн. И это без учета потерь "Энергоатома" и "Центрэнерго". Международные партнеры публично не призывают повысить тарифы на электроэнергию.

Однако в меморандуме с МВФ говорится, что необходимо возобновить конкуренцию на рынках. Конкуренция без введения рыночных тарифов невозможна.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине с апреля повысили тарифы на воду. Такое решение принято с учетом подорожания составляющих тарифа (электроэнергии, реагентов и т.д).

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