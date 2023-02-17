У кого не отберут субсидию даже при покупке новой квартиры: разъясление Пенсионного фонда

Субсидию в Украине не начисляют, если хотя бы один член семьи в год перед ее назначением помощи совершил покупку на сумму свыше 50 тыс. грн. Однако мало кто знает, что это правило может не касаться покупки недвижимости.

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Соответствующее разъяснение опубликовали в Пенсионном фонде. Именно это ведомство с декабря 2022 года занимается назначением и начислением субсидий на оплату коммуналки.

Так, покупка нового жилья не учитывается при назначении субсидий при условии, что ее совершили на средства от продажи старой квартиры. В таком случапе доходы от продажи также не будут учитываться в совокупном доходе семьи.

Однако есть еще одно важное условие: обе квартиры или дома должны быть единственным жильем в собственности субсидианта. Этот факт нужно будет доказать документально. Если с документами все в порядке, субсидию назнчат через шесть месяцев.

Отметим, украинцы обязаны при составлении декларации для оформления субсидии указать всех членов своей семьи и весь доход. Если скрыть информацию в декларации, позже излишне выплаченную субсидию могут заставить вернуть через суд.

При этом одна из самых популярных причин для отказа в выплате субсидии – это далеко не дорогостоящие покупки, а долги по коммуналке. Ведь чтобы помощь не продлили, достаточно иметь задолженность в размере 680 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, изменения в правилах выплат государственной помощи на коммуналку не коснулись получателей субсидий. А льготники, для которых заработала монетизация, уже должны были получить соответствующие уведомления от Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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